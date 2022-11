PlayStation VR2: preordini aperti da oggi, aspettiamo aggiornamenti per l'Italia

Come annunciato a inizio mese, dal 15 novembre partono i preordini di PlayStation VR2, a partire da oggi è dunque possibile preordinare il visore insieme ad alcuni dei giochi di lancio, non è chiaro però chi venderà effettivamente PSVR2 in Italia.

I preordini sono al momento aperti solo sui canali PlayStation Direct nei paesi dove il servizio è disponibile, ovvero Stati Uniti, Gran Bretagna, Olanda, Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo, ma non in Italia. Sony ha fatto sapere che i preordini apriranno sempre nella giornata del 15 novembre anche in mercati diversi da quelli citati "tramite rivenditori autorizzati", al momento però nessun retailer italiano permette di effettuare il preordine di PlayStation VR2, la situazione potrebbe cambiare nel corso delle prossime ore.

PlayStation VR2 costa 599.99 euro in versione base con il pacchetto che include il visore, i controller Sense e le cuffie stereo mentre il bundle con Horizon Call of the Mountain costa 649.99 euro, inoltre la basetta di ricarica per i controller Sense ha un prezzo di 49,99 euro. Il lancio è previsto per il 23 febbraio 2023, sempre da oggi è possibile prenotare i giochi di lancio per PlayStation VR2 su PlayStation Store tra cui Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, The Dark Pictures Switchback VR, Jurassic World Aftermath Collection, Firewall Ultra, Cities VR Enhanced Edition, Hello Neighbor Search and Rescue, Cosmonious High, The Light Brigade e Tentacular.