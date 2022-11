PlayStation VR2: i preordini aprono questo mese, promessi oltre 20 giochi al lancio

Sony ha annunciato la data di uscita e il prezzo del visore PlayStation VR2, ma non solo perché la compagnia ha confermato che i preordini partiranno questo mese, ecco tutti i dettagli.

Il visore può essere prenotato dal 15 novembre 2022 su PlayStation Direct in USA, UK, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, a partire da oggi ci si può registrare per avere accesso anticipato ai preordini. E per quanto riguarda l'Italia?

Sony fa sapere che in mercati diversi da quelli citati, i preordini apriranno il 15 novembre 2022 presso rivenditori selezionati, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti. Al lancio sono previsti oltre 20 giochi, le configurazioni disponibili per il preordine sono due:

Il pacchetto standard include PlayStation VR2, i controller PSVR 2 Sense e cuffie stereo al prezzo di 599.99 euro (tasse incluse) mentre il secondo pacchetto include PlayStation VR2, i controller Sense, cuffie stereo e una copia digitale di Horizon Call of the Mountain al prezzo di 649.99 euro. La basetta di ricarica per i controller VR2 Sense è in vendita separatamente e costa 49,99 euro.

Il lancio in Europa è previsto per il 22 febbraio 2023, comprerete PSVR2 al lancio oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.