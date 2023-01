PlayStation VR2: preordini inferiori alle aspettative, Sony abbassa le stime di vendita?

Secondo un report di Bloomberg, Sony Corporation avrebbe rivisto le proiezioni di lancio di PlayStation VR2 dopo una campagna preorder iniziata lo scorso autunno e che fino ad oggi che non avrebbe dato i frutti sperati, con preordini inferiori alle aspettative.

Stando a quanto dichiarato da alcune fonti bene informate, Sony si aspettava di distribuire almeno due milioni di visori PlayStation VR2 nel trimestre di lancio ma le previsioni sono ora state abbassate e la compagnia si aspetta che il distribuito nel primo trimestre non superi quota un milione di unità. Sony avrebbe contattato le aziende partner per ridurre gli ordini di display e altri componenti, il gigante dell'elettronica prevede di distribuire 1.5 milioni di unità PlayStation VR2 durante il prossimo anno fiscale, ovvero dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024.

Un taglio delle previsioni si è reso necessario dopo aver valutato la richiesta da parte dei consumatori in fase di preordini, i numeri non sembrano essere stati esaltanti e Sony ha dunque regolato la produzione di conseguenza. Secondo una analisi di IDC, quest'anno le vendite dei visori VR dovrebbero crescere del 32% totalizzando 12.8 milioni di unità distribuite, la maggior parte di queste tuttavia saranno attribuibili alla famiglia Meta Quest, la piattaforma attualmente copre l'85% del mercato dei visori per la Realtà Virtuale mentre Sony con PlayStation VR di prima generazione ha un market share inferiore all'1%.

Ad aver frenato i preordini di PlayStation VR 2, secondo gli analisti, è stato il prezzo di listino piuttosto elevato (549 dollari/599 euro) senza dimenticare la compatibilità limitata alla sola PlayStation 5. Sony si aspetta che giochi come Horizon Call of the Mountain siano ben accolti da pubblico e critica ma inevitabilmente l'alto prezzo di ingresso potrebbe non convincere del tutto i consumatori.

Un portavoce di Sony Corporation, contattato da Bloomberg, ha rifiutato di commentare il report affermando che "Sony non commenta numeri riguardo il proprio inventario."