PlayStation VR2: prezzo e dettagli del primo accessorio per il visore PS5

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Sony ha appena svelato data d'uscita e prezzo di PlayStation VR2, accompagnando questo improvviso revel con la conferma dell'arrivo sul mercato anche del primo accessorio della periferica.

Stiamo parlando della PlayStation VR2 Sense controller charging station, ovvero un dispositivo attraverso il quale i giocatori potranno ricaricare le batterie interne dei due controller del visore next-gen, in maniera simile a quanto accade già con la stazione di ricarica per il DualSense. Si tratta quindi di un gadget accessorio, visto che i due controller potranno essere ricaricati anche tramite un normalissimo cavo USB di tipo C. La data d'uscita è fissata al 22 febbraio 2023, in concomitanza con il visore, e il suo costo sarà di 49,99 euro/49,99 dollari/39,99 sterline/5.480 Yen.

Al momento non si conoscono i dettagli sul costo dei controller, i quali dovrebbero essere venduti anche separatamente. L'unica opzione d'acquisto aggiuntiva rispetto al pacchetto standard e di cui conosciamo i dettagli corrisponde al bundle contenente il visore e una copia in versione digitale di Horizon Call of the Mountain.

