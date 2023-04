PlayStation VR2: il prezzo è un ostacolo al successo, lo comprereste se costasse meno?

Si è parlato molto in questi giorni del flop commerciale di PlayStation VR2, secondo un report di Bloomberg Sony avrebbe venduto poco meno di 300.000 visori PS VR2 ad un mese dal lancio, a fronte di una previsione di due milioni di unità distribuite nella finestra di lancio. Ma da cosa è dipesa la tiepida accoglienza del visore PS5 sul mercato?

Non c'è un unico fattore che ha contribuito allo scarso successo commerciale delle prime settimane, la situazione è certamente più complessa di quanto si possa pensare e vale la pena analizzarla nel dettaglio.

Iniziamo dal primo imputato: il prezzo: PlayStation VR2 costa di fatto più di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition. Il prezzo del visore è fissato a 599 euro in Europa, cifra che lievita a 649 euro nel caso del bundle con Horizon Call of the Mountain. PS4 costa 549 euro in versione Standard e 449 in versione Digital, dunque per acquistare la console e il visore sono necessari ben più di 1.000 euro, un "entry price" assolutamente alto in un momento così delicato per l'economia mondiale, sebbene il prezzo del visore sia sicuramente in linea con quello della concorrenza e giustificato per un prodotto con queste caratteristiche tecniche.

Il secondo indiziato è la pessima finestra di lancio scelta da Sony: è vero che l'inverno è generalmente molto fruttuoso in termini di vendite hardware ma il debutto di PlayStation VR2 è coinciso di fatto con il rilancio di PS5 a fine gennaio, che ha visto la console spuntare in massa sugli scaffali dei negozi dopo oltre due anni di vita. E qui torniamo al punto precedente, chi non aveva ancora la PS5 ha probabilmente preferito investire 500/600 euro per comprare la console con giochi e accessori, ignorando del tutto PlayStation VR2.

Il terzo punto chiaramente riguardo la lineup software, al momento non così esaltante. Horizon Call of the Mountain è un gioco di sicuro impatto (come evidenziato nella nostra recensione di Horizon Call of the Mountain per PS VR2) ma evidentemente non una killer application e lo stesso si può dire degli aggiornamenti VR di Resident Evil Village (ormai giocato e strafinito in tutte le salse dalla maggior parte degli acquirenti) e Gran Turismo 7, sebbene quest'ultimo sia stato lodato da pubblico e critica, ma evidentemente non basta un gioco di corse per vendere alla massa. Il resto del catalogo software include qualche esperienza horror (sempre gradite in VR) e giochi casual come Kayak VR, ad oggi il gioco PlayStation VR2 più venduto in assoluto.

Torniamo ora alla domanda iniziale: comprereste PlayStation VR2 a fronte di un prezzo più basso e di una maggior disponibilità di software di qualità, oppure no? A voi la parola!