PlayStation VR2: le prime immagini ufficiali, ecco il design del nuovo visore per PS5

Con una mossa a sorpresa, Sony ha svelato il design di PlayStation VR2, pubblicando alcune immagini che mostrano il visore ed i nuovi controller PlayStation VR2 Sense, in arrivo insieme al nuovo dispositivo per la Realtà Virtuale.

L'headset avrà una forma circolare simile a quello dei controller PSVR2 Sense, il design è ispirato alla famiglia di console PlayStation 5 e ai DualSense, il visore riprende il medesimo schema cromatico dell'hardware next-gen di Sony, oltre ad alcune soluzioni estetiche e stilistiche.

PlayStation VR2 è stato progettato per essere non solo esteticamente gradevole ma anche (ovviamente) funzionale, con l'obiettivo di garantire un ottimo comfort anche per lunghe sessioni di gioco, l'ergonomia è stata studiata per adattarsi perfettamente alla testa, indipendentemente dalla circonferenza, grazie anche ad una comoda fascia regolabile. Anche il peso e le dimensioni rispecchiano questa filosofia, PlayStation VR2 sarà comodo da indossare e non rappresenterà un fastidio per i giocatori. Anche questo modello mantiene la possibilità di regolare la distanza dall'ottica, confermato anche il jack per le cuffie, da segnalare invece una novità, ovvero la presenza di una rotella posteriore che servirà proprio per la regolazione delle lenti e di un sistema di ventilazione studiato per evitare che le lenti possano appannarsi durante il gioco. Presente anche un motorino integrato per la vibrazione, (ri)confermata la camera integrata nel visore.



Sony conferma poi nuovamente che il visore si connetterà alla console tramite un solo cavo, una scelta che garantisce una maggior praticità e ovviamente un minor ingombro legato al numero dei cavi necessari per il funzionamento. In chiusura, la compagnia afferma che i dev kit per PlayStation VR2 sono già nelle mani degli sviluppatori e prossimamente ne sapremo di più sui giochi in sviluppo e ovviamente su altri aspetti come data di uscita e prezzo di PlayStation VR2, ancora avvolti nel mistero.