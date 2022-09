PlayStation VR2: prime impressioni dalla stampa internazionale e video gameplay

La stampa internazionale ha avuto modo di provare PlayStation VR2, testate come GameInformer, IGN USA, The Verge, Business Insider e canali specializzati come Virtual Reality Oasis hanno potuto mettere le mani sul nuovo visore Sony, con impressioni sostanzialmente positive dopo un primo hands-on.

Nello specifico sono quattro i giochi per PlayStation VR2 al centro delle prove ovvero Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village VR, The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution e Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition.

In generale chi ha avuto modo di provare il visore riporta impressioni iniziali positive dovute ai controlli e alle tante opzioni offerte da PlayStation VR2, tra cui un senso di immersività maggiore rispetto al precedente modello e una configurazione che permette di ottimizzare l'esperienza.

Configurare e installare PlayStation VR2 sembra essere più semplice rispetto alla prima versione e questo aiuta certamente a ridurre gli ostacoli per chiunque si voglia avvicinare a questo mondo. E' ancora presto però per emettere un giudizio, in calce alla notizia trovate anche una clip di gameplay di Horizon Forbidden West pubblicata da Business Insider Japan.

Noi di Everyeye.it non abbiamo ancora avuto modo di provare PlayStation VR2, riporteremo le nostre impressioni non appena Sony ci metterà a disposizione questa possibilità.