PlayStation VR2, primi sconti negli USA per il bundle con Horizon: novità in arrivo?

Negli ultimi tempi si è parlato spesso dei due principali ostacoli che stanno impedendo a PlayStation VR2 di avere successo: la carenza di esclusive di peso ed il prezzo troppo elevato. Stando alle ultime segnalazioni, sembrerebbe che almeno uno di questi problemi stia per essere parzialmente risolto.

A dare speranza agli appassionati che vogliono investire sulla periferica è la promozione avviata di recente sul sito di e-commerce americano che prende il nome di MonoPrice. Sul portale in questione, infatti, è da poco possibile procedere all'acquisto del bundle contenente PlayStation VR2 ed una copia di Horizon Call of the Mountain al prezzo di 549,99 dollari, ovvero con uno sconto di 50 dollari sul prezzo originale. Visto quanto accaduto di recente con PlayStation 5, è probabile che il colosso giapponese stia per estendere tale promozione anche ad altri paesi e, perché no, non si esclude che sia in dirittura d'arrivo un taglio di prezzo permanente (ipotesi meno probabile).

In ogni caso si tratta di un evento da tenere d'occhio e che, nel caso in cui dovesse essere applicato a tutti i mercati, potrebbe dare una piccola spinta alle vendite del costoso visore.

In attesa di scoprire se si tratti o meno di un caso isolato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare numerosi dettagli sui prototipi di PlayStation VR2 e dei controller Sense.