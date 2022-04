PlayStation VR2 per PS5: trapela il video della presentazione alla GDC

Il 24 marzo durante la GDC si è tenuto un panel per addetti ai lavori intitolato Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity (Presented by Unity), il video della conferenza è trapelato ora su YouTube in versione integrale.

Il video che trovate in apertura risulta caricato il 29 marzo come filmato non in elenco e dunque non pubblico, a conferma di come si tratti di uno showcase tecnico per sviluppatori e non di una presentazione diretta al grande pubblico.

Durante l'evento vengono toccati vari argomenti legati allo sviluppo di giochi in Realtà Virtuale e alle caratteristiche tecniche di PlayStation VR2, gli sviluppatori sottolineano il grande livello di immersione garantito dal visore, inoltre i developer discutono di vari aspetti legati alla produzione dei giochi, al comparto tecnico e ai controlli.

In generale i primi feedback su PlayStation VR2 sembrano molto positivi, alla GDC di San Francisco il visore è stato mostrato a porte chiuse ad una ristretta cerchia di programmatori e game designer americani ed europei, i quali hanno espresso un parere generalmente positivo su quanto provato in fiera. PlayStation VR2 è atteso secondo gli insider tra la fine del 2022 ed i primi mesi del 2023, una presentazione pubblica non è ancora stata annunciata da Sony.