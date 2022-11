PlayStation VR2: quando esce, quanto costa, quando aprono i preordini e che giochi ci sono

PlayStation VR2 è il nuovo visore di Sony per la Realtà Virtuale su PS5, disponibile da febbraio 2023. Quando esce e quanto costa PSVR2? Quali sono le specifiche tecniche e quali giochi ci sono? Rispondiamo a queste e altre domande frequenti su PlayStation VR2.

PlayStation VR2 quando esce e quanto costa

PlayStation VR2 esce il 22 febbraio 2023 al prezzo di 599.99 euro, questo il prezzo del pacchetto base che include il visore, cuffie stereo e i controller Sense, mentre il bundle con una copia digitale di Horizon Call of the Mountain costa 649,99 euro. La basetta di ricarica per i controller Sense costa invece 49,99 euro.

Quando aprono i preordini di PlayStation VR2?

I preordini di PSVR2 aprono il 15 novembre su PlayStation Direct nei paesi nei quali lo store è attivo (e questo esclude l'Italia), per quanto riguarda il nostro paese Sony fa sapere che i preordini apriranno lo stesso giorno tramite Ecommerce partner e rivenditori selezionati, tra questi presumiamo possano rientrare sia Amazon sia catene come Mediaworld, GameStop, Euronics, Unieuro e tante altre.

PlayStation VR2 caratteristiche tecniche

Display OLED

Risoluzione schermo​ 2000x2040 per occhio

Frequenza di aggiornamento dello schermo​ 90Hz e 120Hz

Separazione delle ottiche​ Regolabile

Campo visivo​ circa 110 gradi

Sensore di movimento

Sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio tre assi, accelerometro tre assi)​

Sensore di prossimità a infrarossi

4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller​

Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo (una per occhio)

Feedback​ vibrazione sul visore

USB Type-C

Microfono integrato​ e ingresso cuffie stereo

Queste invece le caratteristiche dei controller Sense per PlayStation VR2

Tasti​ [Destra]​ PS, Options, tasti azione (cerchio/croce), R1, R2, levetta destra/tasto R3

[Sinistra]​ PS, Crea, tasti azione (triangolo/quadrato), L1, L2, levetta sinistra/tasto L3

Sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio tre assi + accelerometro tre assi) Rilevamento tattile delle dita

LED IR: rilevamento della posizione

Feedback ​effetto grilletto (R2/L2) e feedback aptico (attuatore singolo per unità)

Porta USB Type-C

Bluetooth 5.1​

Batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata

PlayStation VR2: quali sono i giochi annunciati

Sony ha promesso oltre 20 giochi disponibili al lancio di PlayStation VR2, Horizon Call of the Mountain è uno di questi ma la lineup definitiva per il debutto non è ancora stata definita. Nel frattempo, ecco la lista di tutti i giochi annunciati per PlayStation VR2:

Horizon Call of the Mountain

Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge

Resident Evil Village VR

Resident Evil 4 VR

Demeo

No Man's Sky

The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2

Firewall Ultra

The Dark Pictures Switchback VR

Crossfire Sierra Squad

The Light Brigade

Hello Neighbor Search and Rescue

Pistol Whip VR

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Zenith The Last City

Tentacular

After The Fall

Jurassic World Aftermath Collection

Affected The Asylum

Aliens VR

Alvo

Afterlife VR

Among Us VR

Black Top Hoops

Black Trail

Distortion VR

Do Not Open

Engram

Firmament

The Exorcist Legion VR Sin

Galaxy Karts

Ghostbusters VR

Ghosts of Tabot of Tabor

Golf+

Green Hell VR

Grimlord

Hellsplit Arena

Hubris

Hypestacks

Kayak VR

LOW FI

Madison

Medieval Dynasty

Mixture

Pavlov

Project Lousianna The Bounds VR

Propagation Paradise Hotel

Requisition

Runner

Samurai Slaughter House

Shadowgate VR The Mines of Mythrok

Soul of Kaeru

Super Kit To the Top

The Twilight Zone VR

Ultrawings 2

Volcanic Core

Wandering in Space

Restiamo in attesa di scoprire quali giochi saranno disponibili al lancio di PlayStation VR2, i preordini di alcuni titoli partiranno il 15 novembre, insieme ai preorder del visore. Con PlayStation VR2, Sony vuole portare la Realtà Virtuale su PlayStation 5, inaugurando una nuova era per il gaming in VR su console.