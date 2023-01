PlayStation VR2: quando esce, quanto costa, specifiche tecniche e giochi annunciati

PlayStation VR2 è il nuovo visore di Sony per la Realtà Virtuale su PS5, disponibile da febbraio 2023. Quando esce e quanto costa PSVR2? Quali sono le specifiche tecniche e quali giochi ci sono? Rispondiamo a queste e altre domande frequenti su PlayStation VR2.

PlayStation VR2 quando esce e quanto costa

PlayStation VR2 esce il 22 febbraio 2023 al prezzo di 599.99 euro, questo il prezzo del pacchetto base che include il visore, cuffie stereo e i controller Sense, mentre il bundle con una copia digitale di Horizon Call of the Mountain costa 649,99 euro. La basetta di ricarica per i controller Sense costa invece 49,99 euro. Se siete interessati potete richiedere su Amazon l'invito per comprare PSVR 2.

PlayStation VR2 caratteristiche tecniche

Display OLED

Risoluzione schermo​ 2000x2040 per occhio

Frequenza di aggiornamento dello schermo​ 90Hz e 120Hz

Separazione delle ottiche​ Regolabile

Campo visivo​ circa 110 gradi

Sensore di movimento

Sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio tre assi, accelerometro tre assi)​

Sensore di prossimità a infrarossi

4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller​

Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo (una per occhio)

Feedback​ vibrazione sul visore

USB Type-C

Microfono integrato​ e ingresso cuffie stereo

Queste invece le caratteristiche dei controller Sense di PlayStation VR2

Tasti​ [Destra]​ PS, Options, tasti azione (cerchio/croce), R1, R2, levetta destra/tasto R3

[Sinistra]​ PS, Crea, tasti azione (triangolo/quadrato), L1, L2, levetta sinistra/tasto L3

Sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio tre assi + accelerometro tre assi) Rilevamento tattile delle dita

LED IR: rilevamento della posizione

Feedback ​effetto grilletto (R2/L2) e feedback aptico (attuatore singolo per unità)

Porta USB Type-C

Bluetooth 5.1​

Batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata

PlayStation VR2 tutti i giochi

Sony ha promesso oltre 30 giochi nella finestra di lancio di PlayStation VR2. Horizon Call of the Mountain è uno di questi, insieme a Resident Evil Village VR, The Dark Pictures Switchback VR e tanti altri, ecco tutti i giochi annunciati fino ad oggi per PlayStation VR2:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Undisputed Edition (Survios, finestra di lancio)

The Dark Pictures Switchback (Supermassive, finestra di lancio)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (aggiornamento gratuito per la versione PS5 di GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR Mirage

Kizuna AI Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs)

Moss 1 e 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, aggiornamento gratuito su PS VR2)

No Man's Sky (Hello Games, finestra di lancio)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead)

Puzzling Places (Realities.io, aggiornamento gratuito)

Resident Evil Village (Capcom, aggiornamento gratuito per la versione PS5)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, aggiornamento gratuito)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution (Skydance, finestra di lancio)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat? (Triband)

Zenith The Last City (Ramen VR, aggiornamento gratuito)

Sony ha anche annunciato i giochi PS5 con aggiornamento gratis per PlayStation VR2 , tra questi troviamo Zenith The Last City, Synth Riders,Alcuni giochi PSVR2 arriveranno sia in formato fisico che digitale , a seconda delle scelte dei rispettivi publisher.