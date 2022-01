PlayStation VR2: la replica integrale dell'annuncio di Jim Ryan al CES 2022

La scorsa notte, sul palco del CES 2022 di Las Vegas si è inaspettatamente svolta la presentazione di PlayStation VR2: il boss di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, oltre a confermare il nome del visore di nuova generazione per PS5, ha anche delineato le sue potenzialità e presentato i Controller Sense, oltre al nuovo Horizon: Call of The Mountain.

Non avremmo potuto immaginare un modo migliore per cominciare la nuova annata. Secondo Ryan, PlayStation VR2 offrirà un maggior livello di immedesimazione grazie a un’alta fedeltà visiva, nuove funzionalità sensoriali e un rilevamento ottimizzato. Le specifiche tecniche di PlayStation VR2 parlano di una grafica 4K HDR su un display OLED (2000x2040 per occhio fino a 90/120Hz), un campo visivo di 110 gradi e il supporto al Foveated Rendering. Il visore non necessita di una telecamera esterna (rileva l’utente e il controller attraverso le telecamere integrate), inoltre è accoppiato con i nuovissimi controller PlayStation VR2 Sense, che come il DualSense offrono il feedback aptico e i grilletti adattivi. Per l'ultima parte della presentazione, Ryan ha ceduto la parola a Jan-Bart Van Beek, Studio Director di Guerrilla Games, il quale è intervenuto per annunciare il primo gioco di nuova generazione per PS VR2, Horizon: Call of the Mountain.

Se vi siete persi la presentazione di Sony al CES 2022, potete rimediare guardando la replica integrale allegata in cima a questa notizia. Buona visione!