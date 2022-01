PlayStation VR2 sarà retrocompatibile con i vecchi giochi PS VR?

PlayStation VR2 sarà compatibile con i giochi PS VR di prima generazione? Domanda interessante ma che al momento non trova risposta, con giornalisti e insider che hanno provato a chiedere chiarimenti a Sony, senza successo.

Al CES, Sony ha svelato le specifiche tecniche di PlayStation VR2 (questo il nome ufficiale del nuovo visore next-gen per PS5) senza però mostrare il design della periferica e sopratutto senza rivelare nulla riguardo la finestra di lancio, il prezzo e la compatibilità con i giochi PSVR già esistenti.

Il giornalista Stephen Totilo ha provato a chiedere a Sony informazioni sulla retrocompatibilità di PlayStation VR2 ma la compagnia giapponese ha dichiarato semplicemente di "non avere nulla da annunciare al momento" e lo stesso vale per quanto riguarda il prezzo e la data di lancio.

Impossibile dunque pronunciarsi al momento se la stessa Sony non ha nulla da comunicare riguardo il supporto per i giochi già usciti su PlayStation VR di prima generazione, con ogni probabilità nel corso dell'anno verranno rivelati nuovi dettagli sul visore, dunque non ci resta che attendere per risolvere questo e altri dubbi. Secondo gli analisti PlayStation VR 2 uscirà alla fine del 2022, uno showcase di presentazione potrebbe tenersi in primavera o durante l'estate, così da rivelare tutte le informazioni sul lancio.