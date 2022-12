PlayStation VR2: richiedi l'invito su Amazon per poterlo preordinare

PlayStation VR2 è la nuova generazione videoludica per quanto riguarda la realtà virtuale, ora in preordine su Amazon al prezzo di listino di 599,99 euro (solo il visore con i controller) o 649,99 euro (in bundle con il gioco Horizon Call of the Mountain), con data di uscita prevista per il 22 febbraio 2023.

L'innovativa tecnologia di PlayStation VR2 Sense dà vita all'emozione e all'immersione tramite le vibrazioni del visore, la tecnologia audio 3D e il tracciamento oculare intelligente, combinati con il rilevamento tattile delle dita, il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller PS VR2 Sense.

Dai dettagli più piccoli ai panorami più ampi, dalle espressioni facciali realistiche a mondi futuristici vivi e animati, la potenza di elaborazione di nuova generazione della console PlayStation 5, unita alle nuove funzionalità ottiche, ti consente di vivere ogni momento con dettagli sorprendenti.

I due schermi OLED 2000x2040 offrono una sorprendente grafica 4K HDR fino a 120 fps, per una risoluzione quattro volte superiore all'originale PlayStation VR. Esprimiti con gli altri giocatori in modi nuovi e realistici grazie al tracciamento oculare che simula le risposte emotive del tuo avatar in gioco, dando un senso maggiore di realismo e di interazioni personali alle partite in cooperativa o alle chat di squadra nei titoli multigiocatore.

Di seguito i link per preordinarlo solamente tramite invito, una volta cliccato su "richiedi invito" sarà necessario aspettare la mail di Amazon per poterlo acquistare:

All'interno della confezione troveremo il visore PlayStation VR2, i controller PlayStation VR2 Sense (L)/(R) con laccetti, un cavo USB (per l'accoppiamento e la ricarica del controller), auricolari stereo, tre paia di gommini degli auricolari, materiali stampati.