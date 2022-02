PlayStation VR2 rimandato al 2023? Insider svela la possibile finestra di lancio

La scorsa settimana Sony ha svelato il design definitivo di PlayStation VR2 per PS5 promettendo ulteriori aggiornamenti sul visore e sui giochi in sviluppo nei prossimi mesi, in vista del lancio ancora privo di una data o una finestra precisa.

Nei mesi scorsi si è parlato di un debutto di PSVR2 programmato per la fine dell'anno ma secondo PSVR Without Parole (canale YouTube che per primo ha svelato l'esistenza di Horizon Call of the Mountain e le specifiche tecniche del nuovo visore) il dispositivo non uscirà a Natale ma sarebbe stato rimandato al 2023.

Il curatore del canale afferma di aver parlato con varie fonti, le quali avrebbero confermato un lancio di PlayStation VR2 previsto per il Q1 2023, ovvero nel primo trimestre del prossimo anno. Il motivo? La base installata di PlayStation 5, ancora piuttosto ridotta, e la crisi dei semiconduttori, fattore che ha ampiamente contribuito alla scarsa disponibilità di PS5 a oltre un'anno di distanza dal lancio.

Molti sono però scettici a riguardo, possibile che Sony abbia svelato il design di PSVR2 con così tanto anticipo, seppur consapevole che il lancio non avverrà quest'anno? Al momento si tratta solamente di rumor e non c'è ancora una finestra ben delineata per il debutto del visore, speriamo di saperne di più tra la primavera e l'estate.