PlayStation VR2 rimedi per il motion sickness: come evitare nausea, malesseri e capogiri

Sebbene Sony abbia lavorato per ridurre il motion sickness su PlayStation VR2, effetti di chinetosi potrebbero verificarsi comunque in alcuni giocatori giocando con videogiochi in Realtà Virtuale. Esistono però dei piccoli accorgimenti che possono ridurre questo fenomeno e migliorare la situazione.

Iniziate a giocare gradualmente

PlayStation VR2 è progettato per risultare confortevole anche per lunghe sessioni di gioco, se però siete alle prime esperienze con la Realtà Virtuale, il consiglio è quello di iniziare a giocare gradualmente. Non dovete impressionare nessuno e dunque è del tutto inutile indossare il visore per ore e ore senza pause, dunque rilassatevi e iniziate con brevi sessioni, aumentando gradualmente il tempo di gioco.

Giocate seduti e non dimenticate di respirare

Giocare seduti può aiutare a ridurre i problemi in caso di capogiri o malesseri, inoltre ricordatevi di respirare profondamente e spesso per evitare che il corpo si ritrovi in debito di ossigeno a seguito di una sessione di gioco movimentata. Alcune esperienze pensate per PlayStation VR2 richiedono movimenti fisici più o meno impegnativi (come nel caso di Horizon Call of the Mountain) e dunque dopo ogni sforzo di questo tipo respirate a fondo e idratatevi correttamente.

Regolate la temperatura della stampa

Un piccolo trucco per ridurre i problemi mentre si gioca con PlayStation VR2 è quello di giocare in una stanza ben areata, evitate una temperatura troppo elevata, abbassate il riscaldamento di qualche grado in inverno e magari in estate accendete il condizionatore o il ventilatore. Anche abbigliamento troppo pesante potrebbe favorire le vampate di calore e dunque assicuratevi d indossare capi freschi e leggeri, preferendo tessuti naturali come il cotone ai materiali sintetici.

Usate un diffusore di aromi

Un diffusore di aromi o di oli essenziali è utile per rilassarsi, scegliete fragranze agrumate, talcate o con note di brezza marina o di montagna, evitate invece odori forti o particolarmente invasivi che potrebbero invece causare mal di testa.

Regolate il visore e indossate correttamente il caschetto

PlayStation VR2 può essere regolato in base alla dimensione della testa, non stringete troppo la banda elastica così da evitare o ridurre il possibile insorgere del mal di testa. Al tempo stesso però non lasciate la fascia troppo larga, in questo modo potreste riscontrare dei fastidi che a lungo andare renderebbero l'esperienza poco piacevole.