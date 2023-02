PlayStation VR2: alla scoperta dei 'nuovi mondi emozionanti' dei giochi in Realtà Virtuale

Per il lancio ufficiale di PlayStation VR2, Sony confeziona un filmato promozionale che ci porta alla scoperta dei 'nuovi mondi emozionanti' da esplorare inforcando il visore per la Realtà Virtuale di PS5.

Nell'ultimo spot pubblicato dal colosso tecnologico giapponese trovano spazio le esperienze interattive più rappresentative della lineup di lancio di PlayStation VR2, con sullo sfondo i titoli che andranno a impreziosirne la ludoteca nel corso dei prossimi mesi.

Il 'collage multimediale' propostoci dalla macchina promozionale del team PlayStation parte dall'avventura sci-fi di Horizon Call of the Mountain per poi approdare nella Galassia lontana lontana di Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, fino a lambire i cordoli virtuali dei circuiti dell'aggiornamento gratuito per la versione PS VR2 di Gran Turismo 7.

La seconda parte del trailer è invece dedicata ai videogiochi per PlayStation VR2 in arrivo più avanti nel 2023 come The Dark Pictures Switchback VR, CrossFire Sierra Squad, l'action GDR Behemoth, Firewall Ultra e The Walking Dead Saints & Sinners. Prima di lasciarvi al video vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di PlayStation VR2, un concentrato di potenza.