PlayStation VR2 Sense: come associare, ripristinare e ricaricare i controller

Insieme a PlayStation VR2, fanno il loro debutto sul mercato anche i nuovi controller PS VR2 Sense, sistemi di controllo di nuova generazione pensati appositamente per il visore Sony. Ecco tutto quello c'è da sapere sui controller Sense di PlayStation VR2.

Come associare i controller Sense

La prima volta che si usano i controller Sense bisognerà associarli alla console PlayStation 5, la procedura elencata di seguito deve essere ripetuta sia per il controller destro che per quello sinistro.

Assicuratevi che entrambi i controller siano carichi

Accendere la console PS5

Collegare uno dei due controller Sense alla console con il cavo USB

Premere il tasto PS sul controller Sense, in questo modo il joyad verrà associato all'utente che ha effettuato l'accesso su PS5

Il controller Sense può esser associato ad una sola console per volta, ricordatevi inoltre di rimuovere il cavo USB mentre utilizzate il joypad.

PS VR 2 Sense come ricaricare i controller

Il controller Sense è scarico? Nessun problema, vi basterà collegare i due joypad alla console PlayStation 5 con il cavo USB per iniziare la ricarica, in questa fase la spia bianca lampeggia lentamente fino a spegnersi del tutto quando la ricarica terminata. I due controller Sense devono essere caricati separatamente, il controller non può essere utilizzato mentre è in carica, il livello di carica può essere visualizzato nel centro di controllo sotto la scheda Accessori. Per ricaricare i controller Sense mentre la PS5 è in modalità riposo, seguite questa procedura:

Andare in Impostazioni, successivamente su Sistema e infine su Risparmio Energetico. Da qui selezionate la voce Funzioni disponibili in modalità di riposo e impostate la voce Alimentazione porte USB su "Sempre" o "3 ore".

Problemi con i controller Sense? Ecco come ripristinarli

Se il controller Sense non funziona correttamente potete procedere con un ripristino. Spegnete la console PS5, staccate il controller dal cavo USB e individuate il tasto di ripristino posto sul retro del Sense. A questo punto utilizzate uno spillo (l'accessorio per rimuovere la SIM Card dallo smartphone andrà benissimo) per premere il tasto e collegate il controller alla console con il cavo USB. Premete il tasto PS e procedete nuovamente con la procedura per associare il joypad Sense alla PS5.