PlayStation VR2, Sony conferma: i giochi di lancio saranno solo digitali

Nessuno degli oltre 30 videogiochi della finestra di lancio di PlayStation VR2 verrà commercializzato in negozio: stando a quanto sostenuto dai curatori del PlayStation Blog, i titoli che accompagneranno l'uscita di PS VR2 potranno essere acquistati solo ed esclusivamente in digitale su PS Store.

Nell'aggiornare la sezione sulle 'Domande Frequenti' su PlayStation VR2, il Direttore Senior della divisione Content Communication di Sony Interactive Entertainment Sid Shuman ha precisato che i giochi destinati ad approdare su PS VR2 nella finestra di lancio del visore per la Realtà Virtuale di PS5 non verranno venduti su disco.

L'esponente di Sony sottolinea infatti che "inizialmente, al momento del lancio, i giochi per PlayStation VR2 saranno solo digitali. Le versioni su disco di alcuni titoli selezionati potrebbero essere disponibili in futuro".

I collezionisti desiderosi di aggiungere le versioni retail dei titoli PS VR2 preferiti nella propria ludoteca, di conseguenza, dovranno armarsi di pazienza e attendere la seconda ondata di videogiochi da fruire con il nuovo 'caschetto delle meraviglie' di PlayStation 5. Ad ogni modo, i più curiosi possono dare un'occhiata in anteprima alla cover PS VR2 di The Walking Dead Saints and Sinners che svela l'aspetto ufficiale delle copertine dei futuri giochi PlayStation VR2.