PlayStation VR2, Sony lancia la scommessa: venderà più di PS VR!

A dispetto di giudizi negativi della community per il prezzo di PlayStation VR2, i vertici di Sony ritengono che il nuovo visore per la Realtà Virtuale su PS5 abbia tutte le carte in regola per superare PS VR nelle vendite.

A esternare pubblicamente la fiducia del team PlayStation per il successo commerciale di PS VR2 ci ha pensato Hiroki Totoki; il vicepresidente esecutivo e chief financial officer di Sony ha colto l'occasione offertagli dalla conferenza di Morgan Stanley Technology, Media & Telecom per discutere delle previsioni di vendita del colosso tecnologico giapponese.

Nel corso del meeting, Totoki si è detto "molto felice di lanciare PS VR2 su PlayStation 5. Con PS VR riuscimmo a vendere oltre cinque milioni di visori VR e penso che abbiamo buone possibilità di superare tale cifra con PlayStation 5".

Le stime di vendita di PS VR2, spiega Totoki, riflettono la crescita del mercato videoludico della Realtà Virtuale avvenuta negli ultimi anni e, con essa, il maggiore interesse del pubblico per questa tipologia di esperienze interattive. Per il dirigente Sony, inoltre, la tecnologia della Realtà Virtuale offre ancora ancora ampi margini di crescita, di conseguenza è lecito guardare al futuro con la fiducia di chi, come il team PlayStation, intende ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel settore del gaming in Realtà Virtuale con gli investimenti e l'impegno nell'innovazione tecnologica.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Confidate nelle stime di Sony o, al contrario, ritenete che l'azienda nipponica sia troppo ottimista sulle vendite di PlayStation VR2? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di PlayStation VR2.