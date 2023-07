PlayStation VR2: Sony mostra i prototipi del visore e dei controller Sense

Dalle pagine del PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment trae spunto dai video teardown di PlayStation VR2 per ripercorre le tappe fondamentali della progettazione del visore per PS5 mostrando per la prima volta le immagini dei prototipi del 'caschetto delle meraviglie' e dei controller Sense.

Ad accompagnarci in questo viaggio ci pensa il progettista Yasuo Takahashi: il responsabile di produzione del reparto Ricerca e Sviluppo di Sony incaricato di dare forma alla nuova generazione di visori per la Realtà Virtuale su PlayStation 5 svela i lavori sul dispositivo sono partiti già all'inizio del 2017, a pochi mesi di distanza dal lancio sul mercato di PS VR.

"Ci siamo consultati con i nostri progettisti e abbiamo parlato con loro delle nuove funzionalità che avremmo voluto implementare in PS VR2", spiega Takahashi prima di sottolineare come "le ricerche sulla futura tecnologia VR di Sony sono partite molto prima del lancio del modello originale di PlayStation VR, tanto per le specifiche delle tecnologie che avremmo implementato quanto per le funzionalità da dover ricercare ulteriormente".

Le foto dei prototipi di PlayStation VR2 sono la perfetta cartina tornasole del lungo e faticoso lavoro portato avanti da Sony per dare forma al visore per la Realtà Virtuale. Il progettista di Sony mostra ad esempio il sistema di LED a infrarossi adottato nel primissimo prototipo per testare le capacità di tracciamento, una tecnologia che ha subito diverse modifiche nel corso degli anni per poter essere ottimizzata e miniaturizzata per garantirne la perfetta implementazione all'interno di un visore di dimensioni compatte.

Anche per quanto concerne lo sviluppo del design e la progettazione dell'hardware dei controller Sense di PlayStation VR2, Takahashi descrive l'impegno profuso dal suo team per venire incontro alle esigenze degli appassionati: i primi prototipi, ad esempio, utilizzavano un metodo diverso di tracciamento basato sulla sfera del controller PlayStation Move, ma implementavano già dei grilletti adattivi, il feedback aptico, dei sistemi di rilevamento del tocco delle dita e i tasti L1/R1. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di PlayStation VR2.