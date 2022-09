PlayStation VR2: Sony presenta Horizon, Resident Evil Village e altri giochi

A distanza di poche ore dallo State of Play che ci ha permesso di vedere nuovamente in azione God of War Ragnarok, Sony ha pubblicato a sorpresa un corposo aggiornamento sui titoli in arrivo per PlayStation VR2, il visore di ultima generazione previsto per l'inizio del 2023.

La prima parte del post apparso sul blog ufficiale è dedicata ad Horizon Call of the Mountain, la cui demo sembra restituire un senso di meraviglia per via della maestosità di alcune creature robotiche come il Collolungo, il quale può essere visto da una nuova prospettiva. La protagonista non sarà Aloy ma Ryas, una soldatessa Carja caduta in disgrazia che si ritrova a vagare per le terre selvagge. Il gioco include sia fasi di esplorazione, che prevedono anche l'arrampicata in luoghi molto pericolosi, che il combattimento, con la protagonista in grado di utilizzare un arco e altre armi già viste negli episodi canonici della serie Guerrilla. Ovviamente il titolo fa largo uso anche delle funzionalità dei nuovi controller Sony, sfruttando ad esempio il feedback aptico per dare la sensazione di avere realmente tra le mani quell'arma.

Il secondo titolo proposto è Resident Evil Village: stando a chi l'ha provato, si tratta di una naturale evoluzione di quanto visto nella versione VR del settimo capitolo, che permette di esplorare gli splendidi ambienti in prima persona come il Castello Dimitrescu. Pare inoltre che le aggiunte di gameplay, come la possibilità di utilizzare liberament eil coltello o impugnare una doppia arma, siano molto piacevoli e rendano il gioco più frenetico.

Arriva poi il turno di The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, nuova iterazione della serie in realtà virtuale che immerge il giocatore nel pericoloso mondo creato da Robert Kirkman. Secondo chi ha provato il gioco, viene offerto un certo livello di interazione ambientale e un sistema di combattimento piuttosto preciso, il quale rende ogni incontro con gli infetti avvincente e pericoloso allo stesso tempo.

A chiudere il post è Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition, già mostrato allo State of Play di ieri sera, che promette un'esperienza memorabile all'interno delle ambientazioni che abbiamo apprezzato nelle pellicole e nei vari spin-off con tanto di comparse note: pare infatti che nel corso dell'avventura incontreremo anche R2D2, C-3PO e Yoda.



Anche Eurogamer.net ha avuto modo di provare i quattro giochi citati ed ha pubblicato un video hands-on che trovate in apertura.