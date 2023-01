PlayStation VR2, Sony smentisce Bloomberg: nessun taglio ai piani di distribuzione

Nelle scorse ore ha fatto discutere un nuovo report di Bloomberg secondo il quale Sony avrebbe abbassato le stime di vendita di PlayStation VR2 in seguito a preordini sotto le aspettative. Alla luce di ciò, il colosso nipponico avrebbe anche riferito ai propri partner di diminuire gli ordini di nuovi display e componenti.

A quanto pare nulla di tutto questo sembra corrispondere al vero, almeno stando ad una dichiarazione che Sony ha rilasciato al portale Games Industry: il colosso nipponico, infatti, smentisce il report di Bloomberg non solo confermando di non aver ridimensionato i piani di vendita e produzione relativi al suo nuovo dispositivo per la realtà virtuale, ma anche sottolineando l'interesse dei giocatori nei confronti di PlayStation VR2.

Sony dice di aver notato "entusiasmo nei fan PlayStation per l'imminente lancio, che include più di 30 giochi tra cui Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village". L'azienda non commenta ulteriormente la questione, limitandosi dunque a ribadire che i piani in atto proseguono regolarmente e senza stravolgimenti.

A questo punto non resta che vedere se Bloomberg replicherà a sua volta con dettagli più precisi. Nel frattempo ricordiamo che il lancio di PSVR2 è fissato al 22 febbraio 2023: di seguito ecco l'elenco degli oltre 30 giochi PlayStation VR2 previsti nel periodo di lancio, che include anche giochi come Rez Infinite e The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution.