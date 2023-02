PlayStation VR2: Sony svela tutti i dettagli sul visore per la Realtà Virtuale di PS5

In previsione del lancio di PlayStation VR2 previsto per il 22 febbraio, i curatori del PS Blog hanno pubblicato le FAQ aggiornate con tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, le funzionalità e i giochi.

Il nuovo aggiornamento dei gestori del blog ufficiale del team PlayStation risponde alle domande più frequenti della community e fornisce tutte le indicazioni sulle specifiche hardware di PlayStation VR2, sulla lineup di lancio, sulle funzionalità avanzate dei controller e sui passaggi da compiere per configurare il 'caschetto delle meraviglie' di PS5.

Nella guida del PS Blog trova spazio anche la conferma, da parte del dirigente SIE Sid Shuman, dell'assenza di giochi retail nella finestra di commercializzazione del visore VR di Sony: di conseguenza, i giochi di lancio di PlayStation VR2 saranno solo digitali.

Per un ulteriore approfondimento sull'esperienza di gioco promessa dal nuovo visore per la Realtà Virtuale del colosso tecnologico giapponese, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere lo speciale a firma di Alessandro Bruni sul grande coinvolgimento di PS VR2 con Horizon Call of the Mountain, l'avventura sviluppata da Firesprite e ambientata nella medesima dimensione della serie fantascientifica di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.