PlayStation VR2: Sony svela le specifiche tecniche del visore e del controller Sense

Durante la conferenza Sony al CES, il colosso nipponico ha svelato le specifiche tecniche di PlayStation VR2 (questo il nome ufficiale del visore next-gen per PlayStation) e del nuovo controller VR PlayStation VR2 Sense, quest'ultimo svelato lo scorso con una serie di immagini.

Con PlayStation VR2, Sony vuole portare i giochi in Realtà Virtuale verso un nuovo livello, garantendo un livello di immersione mai visto prima su console, grazie anche al sistema di controllo basato sul controller Sense. PS VR2 offre il supporto per il 4K HDR, campo di visione fissato a 110 gradi, schermo OLED con risoluzione di 2000×2040 per occhio e framerate 90/120Hz. La camera è integrata nel visore e dunque ogni movimento risulterà più fluido e preciso rispetto al passato, senza bisogno di utilizzare una camera esterna come accadeva con la prima versione di PlayStation VR.

Il visore offre la massima immersione grazie alla tecnologia Sense che combina Eye Tracking, Headset Feedback e 3D Audio con l'obiettivo di amplificare le sensazioni di profondità e immersione, grazie anche al nuovo motore per le vibrazioni che aggiunge una esperienza tattile intelligente. Ad esempio, riporta Sony, i giocatori potranno "sentire" le pulsazioni di un personaggio nei momenti di tensioni, la velocità degli oggetti che passano vicino alla testa oppure la spinta in avanti/indietro data dall'accelerazione o dalla frenata di un veicolo.

La tecnologia Eye Tracking è stata migliorata e basterà guardare in una specifica direzione per dare un input preciso al personaggio, questo renderà tutto molto più intuito, inoltre il Sense controller supporterà il feedback aptico e i grilletti adattivi (esattamente come il controller DualSense), PlayStation VR2 godrà anche di un sistema di installazione semplificato con un solo cavo che connetterà il visore alla console.

PlayStation VR2 caratteristiche

Display OLED

Risoluzione del pannello​ 2000 x 2040 per occhio

Frequenza di refresh​ 90Hz, 120Hz

Distanza tra lenti regolabili

Campo visivo 110 gradi (circa)

Sensori: Six-axis Motion Sensing System (giroscopio e accelerometro su tre assi)​

Sensore IR di prossimità

4 camere nel visore e una camera tracking​IR per il tracciamento dei movimenti degli occhi

Vibrazione nel visore

Connettore USB Type-C

Microfono integrato e presa jack per le cuffie

PlayStation VR2 Sense Controller

Pulsanti controller destro: Pulsante PlayStation, Opzioni, Pulsanti Azione (Cerchio e Croce), R1, R2, Stick Destro/R3

Pulsanti del controller sinistro: Create, Pulsanti Azione (Triangolo e Quadrato), L1, L2, Stick Sinistro/L3

Sensori di movimento Six-axis Motion Sensing System (giroscopio e accelerometro su tre assi)​

Sensore capacitivo Finger Touch e sensore IR di prossimità

Grilletti Adattivi (R2/L2) e Feedback Aptico (attuatore singolo per ogni unità)

Porta USB Type-C

Bluetooth 5.1​

Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio

La data di uscita di PlayStation VR2 non è stata ancora annunciata, maggiori dettagli verranno diffusi presumibilmente nel corso del 2022, secondo un leak l'uscita è fissata alla fine dell'anno ma non ci sono conferme in merito.



Sony ha anche annunciato Horizon Call of the Mountain, primo gioco per PlayStation VR2 che potrebbe fare il suo debutto insieme al visore, anche se non ci sono informazioni precise in merito, Guerrilla fa sapere che maggiori dettagli sul progetto saranno svelati più avanti.