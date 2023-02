PlayStation VR2, sorpresa: 5 giochi si aggiungono alla lineup di lancio

La lineup di lancio di PlayStation VR2 comprenderà oltre 30 videogiochi, come confermato nelle scorse settimane da Sony. A questi, si aggiungeranno i cinque titoli appena annunciati dai curatori della versione in lingua tedesca del PlayStation Blog.

Nell'ultimo aggiornamento apparso sulle pagine del PS Blog teutonico vengono infatti citati dei videogiochi per PlayStation VR2 che non erano stati ancora indicati da SIE come destinati ad approdare nella finestra di lancio della seconda generazione di visori VR PlayStation.

Stando a quanto specificato dal PS Blog tedesco, nella finestra di commercializzazione di PSVR2 (ossia dal 22 febbraio e nelle settimane immediatamente successive) assisteremo all'arrivo sul mercato dell'esperienza survival Green Hell VR, dello sparatutto dogfight Project Wingman e della versione rimasterizzata dell'avventura grafica Wanderer.

La lineup di lancio di PlayStation VR2 accoglierà anche lo sparatutto sci-fi Solaris Offworld Combat 2 e il frenetico action adventure con gladiatori GORN. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su PS VR2 e il grande coinvolgimento con Horizon Call of the Mountain, l'avventura spin-off di Horizon firmata da Firesprite Games e destinata ad approdare su PS5 (rigorosamente in esclusiva su PS VR2) il 22 febbraio.