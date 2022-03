PlayStation VR2 nei test di Unity: prestazioni da urlo su PS5 con il Foveated Rendering

I programmatori di Unity hanno testato PS VR2 durante la GDC 2022 e fornito un parere entusiastico sulle prestazioni del visore, sottolineando i benefici del Foveated Rendering di PlayStation VR2 nell'abbattimento del frametime e, con esso, nella capacità di renderizzare scene complesse senza sacrificare la fluidità.

Il Foveated Rendering, lo ricordiamo, è una tecnica che sfrutta l'Eye Tracking dei visori VR più evoluti per massimizzare la resa grafica della porzione di scenario virtuale osservata dal giocatore: in questo modo, gli sviluppatori possono ottimizzare le risorse hardware a loro disposizione e distribuire il carico di lavoro in modo estremamente efficiente, ad esempio attraverso il caricamento dei soli asset necessari per renderizzare la scena osservata dagli utenti.

Ebbene, stando alle prove effettuateda Unity con la demo VR Alchemy Lab eseguita in 4K su PS VR 2, l'attivazione del Foveated Rendering consente al nuovo 'caschetto delle meraviglie' di casa Sony di ridurre di ben 2,5 volte il frametime della GPU e fino a 3,6 volte il carico di lavoro eseguito dalla CPU per eseguire le medesime operazioni.

Sfruttando il tracciamento oculare di PlayStation VR 2, il Foveated Rendering del visore consente così di risparmiare millisecondi preziosi nell'esecuzione degli scenari 3D più complessi, a tutto vantaggio della fluidità percepita dagli utenti e della libertà offerta agli sviluppatori nella creazione di titoli graficamente evoluti. Sempre tramite l'Eye Tracking, i programmatori di Unity sottolineano come PS VR 2 sia in grado di tracciare in maniera efficace la posizione dello sguardo, il diametro della pupilla e i movimenti muscolari delle palpebre: se sfruttati in ambito videoludico, questi dati possono essere utilizzati per gestire automaticamente la mira o consentire ai giocatori di eseguire tutta una serie di azioni semplicemente ammiccando o socchiudendo le palpebre.

In attesa di ulteriori dettagli sulle potenzialità hardware (e quindi ludiche) del nuovo visore VR di Sony, vi rimandiamo a questo articolo con tutte le immagini ufficiali sul design di PlayStation VR 2.