PlayStation VR2: Tobii potrebbe essere utilizzato per l'eye-tracking

A distanza di qualche settimana dall'annuncio delle specifiche tecniche di PlayStation VR2, potremmo aver finalmente scoperto quale sarà il software che si occuperà dell'eye-tracking.

Sebbene Sony PlayStation non abbia fornito alcun dettaglio in via ufficiale, a farlo è stata proprio Tobii, l'azienda che si occupa dello sviluppo del software che riesce a tener traccia della direzione dello sguardo dell'utente. Il portale ufficiale di Tobii si è infatti aggiornato con un breve post che non lascia spazio a dubbi.

Ecco di seguito la dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale dell'azienda:

"Tobii AB, leader mondiale nell'eye tracking e pioniere dell'attention computing, annuncia di essere attualmente in fase di negoziazione con Sony Interactive Entertainment ("SIE") per diventare il fornitore della tecnologia di eye tracking per il nuovo visore per la realtà virtuale di SIE, ovvero PlayStation VR2 (PS VR2). Tobii non commenterà i dettagli economici fino a quando gli accordi non saranno definiti."

Sembra quindi che a breve potremmo ricevere la comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati sul supporto a Tobii da parte di PlayStation VR2. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli sulla probabile finestra di lancio di PlayStation VR2, svelata da alcuni analisti del mondo videoludico.