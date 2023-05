PlayStation VR2, troppi messaggi d'odio: interrotto lo sviluppo dei driver per PC

Come ben ricorderete, qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'utente che è riuscito a crackare parzialmente PlayStation VR2 per renderlo compatibile con il PC. Malgrado i passi avanti, sembrerebbe che l'hacker abbia deciso di non proseguire con il suo lavoro.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non pare esserci lo zampino di Sony dietro questa repentina inversione di marcia. Ad aver spinto iVRy a prendere questa drastica decisione sono principalmente i numerosi commenti d'odio ricevuti su Twitter: sembrerebbe che alcuni appassionati del mondo Sony non abbiano preso bene l'idea che qualcuno possa rendere la periferica compatibile con il PC e hanno inondato l'account social dell'hacker con post ricchi di insulti e minacce.

Come se non bastasse, lo sviluppo di una mod di questo tipo ha costi parecchio elevati e le difficoltà sono enormi, visto che il visore di ultima generazione presenta numerosi blocchi per impedire di collegarlo ed usarlo su piattaforme diverse da PlayStation 5. In ogni caso non è ancora detta l'ultima parola e in futuro l'hacker potrebbe decidere di proseguire con l'opera e rendere compatibile PSVR2 anche con il PC.

