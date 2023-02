PlayStation VR2: unboxing esteso e prime impressioni sul visore next-gen per PS5

Seicento euro non sono affatto pochi, dunque se state valutando l'acquisto di PlayStation VR2 è giusto che vi informiate su ogni singolo aspetto che lo caratterizza. Per questo motivo i nostri Gabriele Laurino e Riccardo Arioli Ruelli sono intervenuti sul canale Twitch di Everyeye per mostrarvi l'unboxing completo e le loro prime impressioni.

Se siete interessati al visore next-gen per PlayStation 5 e ci seguite regolarmente, allora con tutta probabilità vi siete già gustati il nostro primo unboxing di PlayStation VR2. Non paghi, nella giornata di venerdì Gabriele e Riccardo sono andati in diretta sul canale Twitch di Everyeye per spacchettarlo nuovamente e nel frattempo rispondere a tutte le domande degli spettatori presenti. Se vi siete persi la messa in onda originale non avete nulla di cui preoccuparvi, dal momento che potete trovare la replica integrale sul canale YouTube Everyeye on Demand oppure comodamente in cima a questa notizia.

I nostri hanno aperto la confezione, tirato fuori uno ad uno tutti i pregiatissimi pezzi al suo interno e offerto le loro prime sensazioni in merito ai materiali e alla dotazione, che sono senza dubbio positive. La scatola di PlayStation VR2 è composta da due strati, uno esterno con la facciata superiore blu e le immagini rappresentative del prodotto, e uno interno bianco con i simboli PlayStation su tutti i lati per richiamare il concetto di spazio virtuale a 360°. Un'ulteriore scatolina include accessori come il cavo USB per la ricarica dei controller e le cuffie stereo per l'headset, mentre il visore PlayStation VR2 e i due controller PlayStation VR2 Sense sono posti in un alloggiamento apposito realizzato con un materiale ricavato da canne da zucchero e piante di bamboo.

Godetevi il video in apertura di notizia, dopodiché scoprite come se la cava PlayStation VR2 alla prova dei fatti leggendo il resoconto della prova di Horizon: Call of the Mountain, uno dei giochi previsti che accompagneranno il lancio del visore fissato per il 22 febbraio 2023.