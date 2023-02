PlayStation VR2: unboxing del nuovo visore Sony per PS5, spacchettiamo la scatola!

PlayStation VR2 è arrivato nel nostro studio e finalmente possiamo proporvi l’unboxing del nuovo visore Sony per PlayStation 5, disponibile dal 22 febbraio in Europa. Oltre al video unboxing, ecco una serie di foto che mostrano nel dettaglio PSVR2.

Come sappiamo, il visore presenta un design "circolare" ispirato a quello di PlayStation 5, lo stesso vale per i colori (bianco e nero) che "matchano" con quelli della console principale e per i joypad Sense, che presentano un’estetica tondeggiante in linea con quella del controller DualSense. Da segnalare che, anche in questo caso, una serie di piccoli simboli iconici di PlayStation sono impressi sulle bande di PlayStation VR2, creando una texture piacevole al tatto e alla vista.

PlayStation VR2 è un prodotto solido e curato, le finiture si sposano con la qualità premium del prodotto (PS VR2 costa 599.99 euro, 649.99 euro in bundle con Horizon Call of the Mountain), Sony ha lavorato per creare un visore comodo e confortevole anche per lunghe sessioni di gioco, presto vi racconteremo le nostre impressioni in merito.

Nella confezione di PlayStation VR2 troviamo il visore, due controller Sense (destro e sinistro), laccetti di sicurezza per i controller, un cavo USB per l’accoppiamento e la ricarica dei joypad, auricolari stereo con tre gommini di ricambio e manualistica. La basetta di ricarica per i controller Sense è in vendita separatamente come accessorio.

Il viaggio alla scoperta di PlayStation VR2 è appena iniziato, presto pubblicheremo le nostre impressioni sul visore e le recensioni dei giochi di lancio, nel frattempo abbiamo vi rimandiamo a giudizio della nostra prova di PS VR2 con Horizon Call of the Mountain.