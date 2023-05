PlayStation VR2 ha venduto più di PSVR nelle prime sei settimane

Sony Corporation ha annunciato che PlayStation VR2 ha raggiunto quota 600.000 unità distribuite nelle prime sei settimane successive al lancio avvenuto il 22 febbraio 2023 in Europa, Asia e Nord America.

Si tratta di vendite superiori dell'8% rispetto a quelle registrate da PlayStation VR nel 2016, sempre prendendo in esame il medesimo lasso di tempo di sei settimane. I dati sono aggiornati dunque a inizio aprile e ad oggi il numero in questione è dunque sicuramente cresciuto.

Si tratta di cifre superiori rispetto al report di Bloomberg che parlava di 270.000 visori PS VR2 distribuiti alla fine di marzo, stando ai dati diffusi da Sony le vendite sono più che doppie rispetto alla cifra diffusa dalla celebre testata economica e finanziaria.

Recentemente Jim Ryan ha dichiarato che è ancora troppo presto per esprimersi sul successo di PlayStation VR2 con questi primi numeri, Sony ha comunque piena fiducia nelle potenzialità del prodotto, grazie anche ad una lineup software che vedrà il prossimo arrivo di titoli come Resident Evil 4 VR, Beat Saber, Green Hell VR, Ghostbusters Rise of the Ghost Lord e The Foglands.

Per gli analisti, PlayStation VR2 supererà le vendite di PSVR in meno di due anni, nonostante lo scoglio del prezzo particolarmente elevato per i consumatori mass market.