PlayStation VR2: il video con Ozzy Osbourne bannato in UK per 'pubblicità ingannevole'!

Nel febbraio di quest'anno, Sony coinvolse Ozzy Osbourne in un video dedicato a PlayStation VR2. Ebbene, a distanza di diversi mesi dalla pubblicazione di quello spot, l'Advertising Standards Authority britannica ha deciso di bloccarne la diffusione per 'pubblicità ingannevole'.

Nella giornata di mercoledì 9 agosto, l'autorità del Regno Unito omologa al nostro Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ha emanato una direttiva che impone a Sony di rimuovere da tutti i canali social UK del team PlayStation i post che hanno coinvolto Ozzy Osbourne nella campagna mediatica per il lancio di PS VR2.

Nel motivare questa decisione, l'organismo britannico di controllo delle attività pubblicitarie spiega che il tweet condiviso sui social da Ozzy Osbourne non era chiaramente identificabile come comunicazione di marketing: il post, a loro giudizio, includeva un video promozionale del team PlayStation ma non forniva alcuna precisazione sulle finalità commerciali del messaggio condiviso dai curatori dei social della leggenda del metal.

La divisione europea di Sony Interactive Entertainment ha risposto (sia per proprio conto che per quello di Ozzy Osbourne) che "il video è stato presentato su diversi media nel Regno Unito, tra cui TV, video on demand e spot su YouTube. Non è stato creato appositamente per essere incluso nell'account Twitter di Ozzy Osbourne, né ha limitato o rispecchiato gli stili o i formati dei contenuti che Ozzy Osbourne è solito condividere sui social".

I portavoce di SIE Europe riferiscono inoltre di aver dato vita a questa collaborazione con Ozzy Osbourne con la partecipazione di una società terza che ha provveduto a realizzare il video, con la specifica richiesta di precisare sui social che Ozzy Osbourne avrebbe condiviso questo filmato dichiarando esplicitamente di aver lavorato con Sony. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di PlayStation VR2.