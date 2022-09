PlayStation VR2 e nuovi videogiochi: già oltre 50 titoli già confermati per il visore Sony

Nonostante l'assenza di supporto alla retrocompatibilità di PS VR2, sembra che gli appassionati di Realtà Virtuale potranno contare su di un ampio catalogo di produzioni pensate per l'hardware Sony.

Nel corso del Tokyo Game Show 2022, il totale dei titoli confermati come in sviluppo per il visore è infatti salito ad oltre 50 produzioni. Per fare il punto della situazione, di seguito vi presentiamo l'elenco completo dei titoli parte della futura offerta di PlayStation VR2.

Riassunta dal filmato che trovate in apertura a questa news, l'offerta ludica del visore VR per PlayStation 5 potrà ad esempio contare sui seguenti giochi VR:

Aliens VR ;

; Alvo;

After Life;

Among Us VR ;

; Blacktop Hoops;

Black Trail VR;

Cave Digger 2: Dig Harder;

Demeo ;

; Distortion VR;

Do Not Open;

Engram;

Firewall Ultra ;

; The Exorcist: Legion VR - Sin;

Firmament;

Galaxy Kart VR;

Ghostbusters VR ;

; Ghosts of Tabor;

Golf+;

Green Hell VR;

Hellsplit Arena;

Horizon: Call of the Mountain ;

; Hubris VR;

Hyperstacks;

Kayak VR: Mirage;

Low-Fi;

Madison;

Medieval Dinasty;

No Man's Sky ;

; Pavlov;

Project Lousiana: The Bounds VR;

Propagation: Paradise Hotel;

Requisition VR;

Resident Evil 4 Remake ;

; Resident Evil: Village ;

; Runner;

Saints & Sinners Chapter 2: Retribution ;

; Samurai Slaughter House ;

; Shadowgate VR: The Mines of Mythrok;

Soul of Kaeru ;

; Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge -Enhanced Edition ;

; The Twilight Zone;

Ultrawings 2;

Volcanic Core;

Wandering in Space;

Nuovo gioco di Strange Game Studios ;

; Nuovo gioco di Cloudhead Games ;

; Nuovo gioco di Coatsink ;

; Nuovo gioco di Firesprite ;

; Nuovo gioco di Vitruvius VR;

Nuovo gioco di Fast Travel Games;



In chiusura, segnaliamo la recente pubblicazione di un interessante video confronto tra PlayStation VR2 e Meta Quest 2.