PlayStation VR2, VR Skater si prepara al kickflip per giugno 2023

Le novità in quel di Sony relative alla nuova periferica per la Realtà Virtuale, PlayStation VR2, continuano a susseguirsi: dopo le buone notizie sulla possibilità che PS VR2 possa superare le vendite di PS VR in poco meno di due anni, è ora giunto il momento di espandere il parco titoli del neonato visore con un po' di Kickflip.

Proprio nel corso delle ultime ore, infatti, è sopraggiunta un'informazione che renderà felici gli amanti dello Skating digitale e non solo: VR Skater, uscito nel 2021 su PC, sarà presto disponibile anche su PlayStation VR2. Lo skateboarding su strada in realtà aumentata si appresta ad approdare nei lidi di Sony, coinvolgendo i possessori della periferica realizzata per PS5 grazie ad un'avventura ben recepita dall'utenza Steam e non solo.

Siete pronti a fare un po' di Kickflip e qualche rocambolesca caduta? La data d'uscita è ormai dietro l'angolo: VR Skater arriverà il prossimo 21 giugno 2023. Mancano quindi meno di due mesi prima dell'uscita del titolo sullo store di PlayStation 5, ove il gioco può essere già inserito all'interno della propria wishlist personale. Pubblicato da PERPETUAL, VR Skater vi permetterà di fare skating in ben sette ambientazioni urbane e non solo. Tra la raccolta di XP, medaglie, trofei e quant'altro, vi sarà sicuramente modo di divertirsi a partire dalla fine del mese di giugno. Quale modo per festeggiare al meglio l'inizio dell'estate, se non proprio con un po' di "sana" attività digitale anche a seguito delle buone notizie sulla maggior facilità nel reperire PS VR2 nei negozi?