PlayStation vs Xbox, chi la spunta sul cloud? Meglio il servizio Sony, per Digital Foundry

La nuova analisi di Digital Foundry si concentra sul cloud gaming, ed in particolare sul servizio che sia Sony che Microsoft propongono rispettivamente tramite PS Plus e Xbox Game Pass. Chi la spunterà in questo nuovo confronto?

Gli esperti tech hanno eseguito una serie di test su più titoli cloud e i risultati sono stati piuttosto interessanti. Il riassunto, dai loro test, è che PS Plus offre una migliore qualità dell'immagine e prestazioni mentre xCloud fornisce valori di latenza migliori. In termini di modalità di accesso a questi giochi, DF ha rilevato una qualità pragonabile a quella che si ottiene su PS5 (latenza a parte) per quanto riguarda il servizio Sony, mentre la qualità del cloud gaming proposto da Microsoft mira agli obiettivi prestazionali di Xbox Series S. Questo comporta una risoluzione minore, che va ad affiancarsi ad un bitrate ridotto rispetto al servizio Sony.

"Non solo il flusso video è di qualità inferiore sul servizio di cloud gaming di Xbox, ma agli utenti vengono servite le versioni Xbox Series S di ogni gioco che ho testato, nonostante la conferma da parte di Microsoft che i datacenter xCloud si basino sull'hardware di Series X. Secondo i nostri test, è ovvio che l'attuale implementazione del cloud Xbox utilizzi una Series S virtualizzata".

Tale decisione è probabilmente dovuta a ridurre il carico sui server Microsoft ed evitare le code online, ma sfortunatamente da questo deriva che i giochi non funzionano così bene come su PS5 tramite lo streaming cloud offerto da PlayStation Plus. Giochi come A Plague Tale: Requiem e Resident Evil 2 giravano a circa 20 FPS in meno su Xbox durante il test, il che non è certamente l'ideale.

D'altro canto c'è da dire che in giochi come Back 4 Blood la latenza era evidentemente ridotta sul servizio Microsoft, dunque per alcune tipologie di giochi si potrebbe preferire l'esperienza offerta da Microsoft. Bisogna inoltre ricordare che Xbox Cloud Gaming consente di giocare su più piattaforme rispetto a PS Plus, essendo fruibile anche da device mobile. Nel complesso, comunque, Digital Foundry elegge il servizio Sony come la proposta migliore per il gaming in cloud.