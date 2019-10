PlayStation Vue: sembra che Sony voglia vendere il servizio di streaming

Secondo quanto riferito da The Information, Sony sarebbe alla ricerca di un acquirente per il suo servizio di streaming PlayStation Vue. Il servizio era stato lanciato come alternativa a basso costo per gli abbonamenti via cavo ed offriva pacchetti televisivi su vari livelli.

Il sito riporta che Sony sta tentando di vendere sia la tecnologia di streaming che l'elenco degli abbonati, composto da circa mezzo milione di famiglie. La società avrebbe arruolato Merril Lynch, una delle banche più famose d'america, come intermediario per facilitare la vendita. Pare che Sony abbia proposto l'acquisto a FuboTV, senza però ricevere risposte positive. Sony potrebbe andare incontro a diverse difficoltà perché i pacchetti previsti dall'offerta potrebbero non essere in linea con gli interessi dei potenziali acquirenti. Inoltre, Sony non fornisce alcun contenuto originale sulla sua piattaforma. Gli abbonamenti per PlayStation Vue partono dai 50 dollari al mese, con un piano Ultra che arriva ad 85 dollari con canali premium come HBO e Showtime. Nonostante abbia il nome PlayStation il servizio non è un'esclusiva dei dispositivi Sony.

Sony ha quindi deciso di abbandonare il particolare servizio PlayStation Vue. Intanto la società si prepara al lancio della nuova console PlayStation 5 e ha persino registrato i marchi per le prossime generazioni.