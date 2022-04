PlayStation vuole espandersi nel mercato PC, a giudicare un annuncio di lavoro

Negli ultimi anni Sony ha portato molte delle sue esclusive su Steam ed Epic Games Store, con risultati più che soddisfacenti. L'utenza PC ha recepito con entusiasmo le IP di casa PlayStation, facendo volare le vendite e, di conseguenza, il fatturato della casa giapponese, che a quanto pare adesso non intende affatto tornare indietro.

Un nuovo annuncio di lavoro sembra confermare la volontà di Sony di espandersi ulteriormente in quel mercato. La divisione PlayStation è attualmente alla ricerca di un Senior Director for PC Planning and Strategy, il quale dovrà guidare la crescita e la strategia commerciale su PC, individuare nuovi settori e partnership per un'ulteriore espansione, lavorare per far crescere il numero di utenti attivi su base mensile sui giochi PlayStation per PC, e collaborare a stretto contatto con Steam ed Epic, già partner commerciali.

Ad oggi, sulla piattaforma sono disponibili giochi del calibro di Days Gone, Horizon Zero Dawn e God of War, ai quali andrà presto ad aggiungersi Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, atteso nel 2022 seppur ancora privo di una data d'uscita certa. Di esclusive candidate al salto ce ne sono parecchie - da The Last of Us a Marvel's Spider-Man - e probabilmente non dovremo attendere ancora molto prima di un nuovo annuncio. La strategia di Sony prevede il lancio delle proprie IP su PC molto tempo dopo il debutto ufficiale su PlayStation, e al momento non sembrano esserci segnali di cambiamento.

Qualche giorno fa un leaker ha citato Ratchet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West tra i giochi attualmente in sviluppo su PC, tuttavia ancora esistono dubbi sull'autenticità delle sue informazioni.