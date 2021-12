PlayStation vuole migliorare l'accessibilità dei giochi PS4 e PS5, online il sito dedicato

Sony Interactive Entertainment ha lanciato un sito dedicato all'accessibilità su piattaforme PlayStation, un portale che illustra chiaramente le opzioni di accessibilità di PS4 e PS5 e gli obiettivi per il futuro.

"PlayStation punta a creare un'esperienza di gioco senza barriere, adatta alle esigenze e alle abilità di tutti i giocatori" è questo il messaggio che appare nella home page del sito, insieme ad una dichiarazione del presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan:

"Noi di Sony Interactive Entertainment facciamo del nostro meglio per costruire un futuro adatto ai giocatori di tutte le abilità. Vogliamo offrire alla nostra community PlayStation strumenti di accessibilità, prodotti e servizi sempre migliori, e la tecnologia è il faro che ci guida in questa missione: connettere tutto il mondo grazie al potere del gioco."

Il sito illustra le impostazioni di accessibilità di PlayStation 5 e include una lista dei giochi PlayStation Studios con opzioni di accessibilità dedicate come The Last of Us Parte 2, Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, Returnal, Destruction All-Stars, Ratchet & Clank Rift Apart, Marvel's Spider-Man Miles Morales, God of War, Days Gone e Horizon Zero Dawn solamente per citarne alcuni. Uno spazio è dedicato anche alle opzioni di accessibilità su PlayStation 4, già note da tempo.