PlayStation Wrap-Up: con le statistiche anche un avatar gratis e un collezionabile raro

Come ogni anno, è giunto il momento del Wrap-Up di PlayStation, ossia lo speciale portale che consente ai giocatori di scoprire le statistiche relative al loro ultimo anno videoludico. Ad accompagnare l'immancabile iniziativa troviamo anche due graditissimi regali.

La pagina dedicata alle statistiche del giocatore include infatti numerose delle tabelle, una delle quali contiene entrambe le ricompense. Dopo aver effettuato l'accesso con un account PlayStation Network al sito delle statistiche, occorre scorrere tutti i dettagli relativi agli eventi dell'account nel corso del 2023. Una volta raggiunta la decima ed ultima scheda, vi basterà scorrere un po' verso il basso per sbloccare automaticamente un collezionabile leggendario per il vostro profilo PlayStation Stars, ossia un modello tridimensionale dello Spider-Bot visto in Marvel's Spider-Man 2. Sul lato sinistro dello schermo, invece, troverete un codice promozionale da riscattare sul PlayStation Store per ricevere in omaggio un avatar compatibile sia con PlayStation 4 che con PlayStation 5.

Prima che corriate ad ottenere queste ricompense, vi ricordiamo che sempre sulle pagine di Everyeye potete trovare anche la guida con i codici per sbloccare gli esclusivi avatar dell'iniziativa Season of Play, dedicati ad alcune delle più popolari icone PlayStation.