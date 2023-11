PlayStation x King Gnu: il nuovo trailer surreale con la band giapponese

La nuova campagna PlayStation 5, "Play Has No Limits", si apre con uno spumeggiante trailer che rende omaggio alla collaborazione fra PlayStation e la band giapponese dei King Gnu.

Il video gioca molto con immagini a carattere surreale, sulla scia di quanto un po' avevano già anticipato alcune precedenti pubblicità e a riconferma del teaser di Sony dei giorni scorsi. Il filmato pone sotto le luci della ribalta i King Gnu, che si trasformano in un gigantesco robot.

Si tratta di un gruppo rock giapponese composto da quattro musicisti (Daiki Tsuneta, Yu Seki, Kazuki Arai e Satoru Iguchi). La band è stata formata nel 2013 da Daiki Tsuneta e inizialmente si chiamava Srv.Vinci. Nel 2017, il nome è stato cambiato in King Gnu. La band ha fatto il suo debutto major nel settembre 2018 con il singolo Prayer X. Hanno contribuito anche alla realizzazione di temi musicali per serie animate come Jujutsu Kaisen.

Nel video in collaborazione con il gruppo, il gigantesco robot si prepara ad affrontare un altro colosso dalle fattezze animalesche alle porte di una città dai tratti futuristici, in uno scontro immerso in un'atmosfera dai tratti sci-fi. Nel frattempo, vi ricordiamo che PlayStation 5 Slim esce ufficialmente in Italia il 24 Novembre.