PlayStation x LEGO: la console funzionante creata da un fan

In attesa di scoprire quando saranno rese disponibili nuove scorte di PlayStation 5, c'è chi inganna il tempo dedicandosi alla costruzione di una propria console personalizzata.

A conquistarsi la simpatia degli appassionati è in particolare l'utente Anthony John Clarke, attivo su TikTok come "bonkersbarman". Evidentemente amante, oltre che di videogiochi, anche dei mattoncini LEGO, quest'ultimo si sta infatti cimentando in una creazione particolare. Stiamo parlando di una PlayStation perfettamente funzionante, ma composta, per l'appunto, dai tasselli originari della Danimarca.



Il progetto è attualmente ancora in fase di realizzazione, ma Anthony John Clarke sembra essere già a buon punto, come potete osservare dall'immagine disponibile direttamente in calce a questa news. Per dar vita alla propria creazione LEGO, l'appassionato ha smontato una originale PlayStation, conservandone le sole componenti elettroniche. Queste ultime sono state separate dal case dell'hardware Sony, sostituito appunto con una articolata costruzione a base di mattoncini variopinti.



Non è certamente la prima volta che l'universo videoludico e la nota compagnia danese si trovano a percorrere il medesimo sentiero. A titolo di esempio, basta infatti citare il recente lancio dell'apprezzato NES di LEGO, con la prima home console di Nintendo tornata alla vita in uno straordinario set di mattoncini dedicato, ricco di piccole e grandi sorprese.