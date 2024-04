PlayStation x Puma: nuova collaborazione con scarpe, t-shirt e pantaloncini

Puma annuncia una collaborazione con PlayStation: negli anni scorsi il marchio tedesco ha lanciato capsule collection in collaborazione con Nintendo e Xbox, adesso è il turno di Sony con una linea dedicata a PlayStation.

La capsule collection include vari capi che riprendono non solo gli iconici colori di PlayStation ma anche i celebri simboli triangolo, croce, quadrato e cerchio. Come parte della collezione troviamo modelli esclusivi delle scarpe Suede e RS-X, pantaloncini, magliette, felpe, giubbotti sportivi e altri capi tecnici, tutti realizzato con la tecnologia PUMATECH. Tutti i prodotti sono disponibili in taglie da bambino e adulto (uomo e donna) in vendita dal 18 aprile sul sito ufficiale di Puma e nei negozi selezionati. Già in passato Puma è stata protagonista di varie collaborazioni a tema videogioco come le scarpe Puma x Animal Crossing New Horizons o le sneakers Puma x Super Mario.

Nel 2020 PlayStation ha dato il via ad una collaborazione con Nike e Travis Scott ma negli anni il coinvolgimento del rapper texano come brand ambassador di PlayStation 5 è andato via via scemando e da già tempo la collaborazione sembra interrotta o comunque ridotta ai minimi termini.

Puma si appresta ora a raccogliere l'eredità di Nike come partner tecnico per l'abbigliamento PlayStation? Questa nuova capsule potrebbe essere solo l'inizio di una collaborazione più ampia.

Su Nintendo - Console Nintendo Switch – Modello OLED Blu Neon è uno dei più venduti di oggi.