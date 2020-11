PlayStation X Travis Scott: presentata la linea di abbigliamento Cactus Jack

Sul finire del mese di ottobre e con l'avvicinarsi del momento del debutto della nuova console Sony, un particolare spot Tv dedicato a PlayStation 5 ha visto protagonista il rapper e discografico statunitense Travis Scott.

Partner dell'universo creativo PlayStation, quest'ultimo aveva anticipato una serie di prodotti a tema con una collaborazione tra PS, Nike e Travis Scott. Ora, quest'ultima è stata completamente ufficializzata, tramite la presentazione di una collezione di abbigliamento dedicata. Quest'ultima fa riferimento al brand di Cactus Jack, di proprietà dello stesso Travis Scott. A presentare il progetto sono i canali social del rapper USA, in particolare - come potete verificare direttamente in calce a questa news - il suo account Instagram ufficiale. Tra i partner del progetto si conferma anche la presenza di Nike, con la proposta di un inedito paio di Nike Dunk Low Cactus Jack a tema PlayStation. Non si tratta tuttavia dell'unico prodotto disponibile, con la collezione firmata Travis Scott che include anche T-Shire e felpe di molteplici tonalità.



Al momento, non sembrano esservi all'orizzonte ulteriori novità, ma non è escluso che la collaborazione tra Travis Scott e PlayStation possa in futuro assumere anche altre forme.