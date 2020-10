PlayStation x Travis Scott x Nike: al via la nuova collaborazione

Il rapper e discografico statunitense non è certamente nuovo al mondo del gaming, basti ricordare il celebre concerto di Travis Scott in Fortnite, tenutosi nel battle royale di Epic Games nell'aprile di quest'anno.

Di recente, ha fatto ritorno sulle scene con la trasmissione di un inedito spot TV di PlayStation 5, all'interno del quale il rapper si dedicava a un primo contatto con la console di prossima generazione. Contestualmente alla pubblicazione del video, Sony ha confermato di aver nominato Travis Scott come partner creativo strategico per il brand PlayStation. Il discografico statunitense ha inoltre reso noto che la collaborazione si estenderà anche al marchio Cactus Jack, di sua proprietà.

Sembra però che la partnership includerà anche Nike, seppur con dinamiche che al momento non sono state esplicitate nel dettaglio. All'interno dello spot, infatti, è possibile avvistare diversi modelli di scarpe firmate dal noto produttore. Tra queste ultime, anche il modello presente nell'immagine di anteprima di questa stessa news. In particolare, la collaborazione sembra indirizzata alla produzione di nuove Nike Dunk Low a tema PlayStation, ma non vi sono notizie precise in merito a tempistiche di commercializzazione o prezzi di vendita. Gli appassionati non possono dunque fare altro che attendere eventuali ulteriori dettagli in merito.