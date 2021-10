PlayStation e Xbox inseriti nella lista dei Brand che contano del 2021: assente Nintendo

La rivista economica statunitense Fast Company ha stilato una lista composta da ben 95 marchi, giudicati particolarmente meritevoli per i risultati conseguiti nel 2021 e per il loro "innegabile impatto sugli affari e sulla cultura". In mezzo a compagnie del calibro di Ikea, General Motors, Ford, IBM e Adobe ci sono anche PlayStation e Xbox.

È interessante notare che tra i "Brands That Matters 2021" non figurano direttamente Sony e Microsoft, bensì le loro rispettive divisioni gaming. PlayStation è stata inserita per il suo impatto che "va ben oltre i prodotti che vende" e per la sua capacità di "definire e ridefinire il mondo del gaming". La pubblicazione ha anche fatto notare che PS5 continua a demolire i record di vendita, imponendosi tra gli oggetti più desiderati in regime di carenza di scorte. A quanto pare, "dove comprare PS5" è la chiave di ricerca più digitata del 2021 nell'ambito dello shopping online, un risultato ragguardevole in una società consumistica come la nostra.



Xbox, dal canto suo, è stata scelta per aver sfornato la console venduta più rapidamente della sua storia. Stiamo ovviamente parlando di Xbox Series X, descritta da Fast Company come "la console più intrisa di cultura pop sulla piazza", dal momento che sta vedendo arrivare sul mercato numerosi prodotti in edizione speciale, non ultimi quelli dedicati al 20° Anniversario di Xbox. Curiosamente, non viene fatta alcuna menzione di Xbox Game Pass, nonostante il ruolo decisivo che sta avendo nel cambiamento delle abitudini dei videogiocatori di tutto il mondo.

Nella lista stilata dalla rivista risulta invece essere del tutto assente Nintendo.