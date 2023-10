PlayStation, Xbox e Nintendo: quante esclusive in arrivo! L'elenco completo

In questo periodo c'è tantissimo con cui intrattenersi indipendentemente dalla propria console di riferimento. Gli appassionati Xbox si godono Starfield e Forza Motorsport, mentre i giocatori PlayStation e Nintendo si preparano ad intrattenersi con Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder. Ma questo è soltanto l'inizio.

Attraverso un'infografica pubblicata su Twitter/X, Shinobi602 fa un recap di tutte le esclusive annunciate ufficialmente fino a questo momento ed in arrivo rispettivamente sulle piattaforme Microsoft, Sony e Nintendo. E se da un lato è vero che alcuni giochi sono in realtà ancora lontanissimi dall'esordio sul mercato (come The Elder Scrolls 6 in uscita non prima del 2026), c'è comunque carne al fuoco quanto basta per essere ottimisti sul futuro.

Xbox accoglierà in futuro prodotti molto attesi e promettenti come Fable, Awoved, Indiana Jones, STALKER 2, Perfect Dark e Senua's Saga Hellblade 2 oltre al già citato The Elder Scrolls VI. Il tutto senza dimenticare altri progetti ancora avvolti nel mistero quali State of Decay 3, Contraband ed Everwild. E cosa dire di Replaced, Clockwork Revolution e The Outer Worlds 2?

Sony non è certo da meno ed ha già in cantiere diverse sorprese per i suoi fan. Oltre a Marvel's Spider-Man 2 disponibile dal 20 ottobre, il futuro è caratterizzato da Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2, Marvel's Wolverine e Rise of the Ronin, affiancati da altre produzioni molto intriganti quali Silent Hill 2 Remake, Stellar Blade, Phantom Blade 0 e Helldivers II. Occhio anche a giochi come Pacific Drive, Concord e Schim.

Dopo Super Mario Bros. Wonder, i fan della Grande N aspettano con impazienza Princess Peach Showtime e le riedizioni di Paper Mario Il Portale Millenario, Luigi's Mansion 2 e Mario vs Donkey Kong. Ed oltre al nuovo WarioWare Move It e Dragon Questo Monsters Il Principe Oscuro, c'è sempre quel misterioso Metroid Prime 4 che ancora attende nell'ombra. Rispetto agli altri due colossi l'elenco della casa di Kyoto è più piccolo, ma non è da escludere che la compagnia stia tenendo nascosti numerosi progetti in vista di Nintendo Switch 2 forse in uscita nel 2024.

E questi sono soltanto alcuni nomi di elenchi ancora più ampi: quale gioco attendete di più?