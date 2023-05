PlayStation e Xbox Showcase: in rete impazzano i leak fasulli, state attenti

L'imminente stagione dei grandi eventi si preannuncia memorabile. Alcuni dei più grandi esponenti dell'industria hanno già risposto presente fissando le date dei loro show: tra questi, ci sono anche Sony, con il suo PlayStation Showcase, e Microsoft, con il doppio appuntamento Xbox Showcase + Starfield Direct.

L'hype è prevedibilmente alle stelle e l'utenza si sta preparando ai fuochi d'artificio. La generazione è ormai nel vivo e i videogiocatori si aspettano da entrambe le compagnie dei giochi veramente next-gen in grado di elevare il potenziale delle rispettive console e di capitalizzare sui grandi investimenti e le esose acquisizioni fatte negli anni scorsi. In un clima così scoppiettante, c'è chi prova a cavalcare l'hype divertendosi ad alimentare false speranze. In rete stanno già circolando dei leak che proprio non riescono a nascondere la loro natura fasulla.

Un utente che si fa chiamare "A vg fan", ad esempio, ha condiviso quella che sembra essere una lista trafugata ricca di nomi suggestivi. Secondo l'infografica che ha condiviso, al PlayStation Showcase ci saranno The Last of Us Factions di Naughty Dog, un certo Darkside di Santa Monica Studio, un gioco di Killzone sviluppato da Firewalk, Ghost of Kamakura (seguito di Ghost of Tsushima) e tanti altri titoli. Tuttavia la mancanza del numero "1" davanti al gioco di Mortal Kombat appena annunciato, l'accento messo a caso in "Hadès II", l'assenza della maiuscola in "Marvel's Spider-man 2" e la sparizione del trattino tra le parole "Half" e "Life" in "Half Life: Alyx" denotano una profonda disattenzione nel confezionamento della lista.

Lo stesso discorso può essere fatto in relazione ad un elenco simile stilato per l'Xbox Showcase. Anche in questo caso sono stati scelti nomi molto suggestivi, ma dei banalissimi errori rovinano la sospensione all'incredulità. Forza Motorsport non è sviluppato da Playground Games, bensì da Turn 10, inoltre il titolo completo del nuovo gioco di Ninja Theory è "Senua's Saga: Hellblade II", e non solo "Hellblade II". Infine, "Sliksong" al posto "Silksong" non si può proprio vedere.

Dovrebbero impegnarsi un po' di più questi sedicenti leaker. Noi cogliamo l'occasione per invitarvi a prestare attenzione mentre navigate in rete in questi elettrizzanti giorni e a non prendere per oro colato tutto quelle che leggete. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il PlayStation Showcase andrà in onda alle 22:00 di mercoledì 24 maggio, mentre l'Xbox Showcase alle 19:00 di domenica 11 giugno, con lo Starfield Direct subito a seguire.