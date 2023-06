PlayStation, Xbox, Switch:pioggia di giochi nel 2023, in aumento rispetto allo scorso anno

Il 2023 è stato un anno particolarmente ricco di nuove uscite videoludiche, che si parli di grandi tripla A come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Diablo 4, o di produzioni minori come The Last Case of Bendict Fox e Planet of Lana. Ma non è ancora finita qui, come ci ha tenuto a sottolineare l'analista di mercato Mat Piscatella.

Tramite un nuovo post pubblicato su Twitter, il noto analista di NPD Group ha fatto notare come il 2023 si rivelerà ancora fruttuoso da questo punto di vista nel corso delle prossime settimane e mesi. Rispetto allo scorso anno, è stato rilevato un aumento del numero di giochi pubblicati, e questo riguarda tutte le principali console da gaming: PlayStation 5 e PlayStation 4 con un incremento del 22%, Xbox Series X|S e Xbox One con un aumento del 13%, ed anche Nintendo Switch con un +21%.

Secondo Piscatella, l'incremento generale è dovuto allo slancio di cui stanno beneficiando gli studi di sviluppo, finalmente non più bloccati dai problemi della pandemia. Dovremmo dunque assistere ad una pubblicazione massiccia di giochi ancora per diversi mesi, prima dell'arrivo di un presumibile calo fisiologico e di un assestamento generale.

I prossimi mesi, in particolare, saranno caratterizzati dall'arrivo di due produzioni particolarmente altisonanti come Final Fantasy XVI e Starfield, rispettivamente esclusive PlayStation e Xbox che con tutta probabilità si contenderanno con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom il premio di Game of the Year del 2023. Questo senza contare altri titoli come Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage e altri ancora.