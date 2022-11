PlayStation 5 con FIFA 23 in vendita il 23 novembre da GameStop

GameStop mette a disposizione una nuova occasione per acquistare una PlayStation 5 Digital con FIFA 23, oltre a tanti altri articoli. Ad annunciarlo è la pagina Instagram ufficiale di GameStop Italia, che illustra le istruzione da seguire per chi vuole provare a portarsi a casa la piattaforma next-gen di casa Sony.

Il 23 novembre 2022, alle ore 15:00, tutto ciò che bisognerà fare è sintonizzarsi in live sul canale Twitch di GameStop Italia e seguire la trasmissione. Nel corso del programma i presentatori offriranno poi le istruzioni da seguire per acquistare PS5 in versione digitale, con allegato anche l'ultimo gioco calcistico di Electronic Arts. Viene inoltre confermato che nel corso della puntata ci saranno ulteriori prodotti in vendita, sebbene non venga specificato esattamente la natura degli articoli.

Se siete dunque interessati a recuperare la console, GS TV mette a disposizione un ulteriore metodo per riuscire a farla propria, assieme ad uno dei giochi più caldi della stagione. Come riportato nella nostra recensione di FIFA 23, l'ultimo capitolo del brand calcistico EA si dimostra un prodotto di pregevole valore, molto ricco nei contenuti e con un gameplay che mescola sapientemente realismo simulativo ed approccio arcade, risultando quindi imperdibile per tutti gli amanti della serie.

Appuntamento dunque alle 15:00 di mercoledì 23 novembre sul calane GameStopIT di Twitch, con PS5 Digital ed altri prodotti ancora.